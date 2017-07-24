Rekabet Kurumu’ndan trafik sigortasına ilişkin açıklama

Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) pazarında birlikte fiyat artışları yapmak suretiyle rekabeti bozucu, kısıtlayıcı anlaşma veya uyumlu eylem içinde oldukları, böylelikle fahiş fiyat uyguladıkları ve pazar paylaşımında bulundukları iddiasına yönelik olarak Trafik Sigortası pazarında faaliyet gösteren 32 teşebbüs ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği hakkında 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sigorta şirketleri ile ilgili Rekabet Kurumu soruşturmasının tamamlanmasının ardından Rekabet Kurumu, trafik sigortasında şirketlere ceza verilmesine gerek olmadığına karar verdi. Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada, “Haklarında soruşturma yürütülen teşebbüsler ve teşebbüs birliği tarafından 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilmediğine dolayısıyla, aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca bahse konu teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oy çokluğu ile karar verilmiştir” denildi.

Benan Özben