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Rektörden finallere hazırlanan öğrencilere çay-simit ikramı

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, geç saatlere kadar final sınavlarına çalışan öğrencilere çay ve simit ikramı uygulaması başlattı.

Rektörden finallere hazırlanan öğrencilere çay-simit ikramı

10 Ocak 2017 12:48
Rektörden finallere hazırlanan öğrencilere çay-simit ikramı - Tıkla İzle

Günün 24 saati açık olan okuma salonunda ders çalışan öğrencilere anons yaptıran Rektör Orbay, yemekhaneye gelen öğrencilere beraberindeki Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Polat ve diğer akademisyenlerle birlikte elleriyle simit, poğaça, kahvaltılık ve çay ikram etti. Kendi öğrencilik döneminde bu tür uygulamaların olmadığını belirten Prof. Dr. Orbay, “Zaman, mekan, ülkemizin imkanları değişiyor. İdarecilerin öğrencilerine yaklaşımları da değişiyor. Dolayısıyla genç arkadaşlarımız üniversitemizin varlık sebebi. Onların problemi bizim problemimiz” dedi.

Orbay’a teşekkür eden öğrencilerden Zilşan Ortak, “Biz burada sabahlıyoruz. Bu süreçte acıkıyoruz. Zaten yorgun da olduğumuz için bizi sevindirdi” diye konuştu. Amasya Üniversitesine başka bir üniversiteden geçiş yapan Merve Aslan da, “Eğitim farkı çok fazla. Burada çok fazla ilgileniyorlar. Geçen seneki üniversitemde sadece öğrenciydim. Ama burası özel bir okul gibi çok fazla ilgili” şeklinde konuştu.

Murat Çelik 


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