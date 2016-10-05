İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas'ı, makamında ziyaret eden Başkan Aydın, 15 Temmuz günü Atatürk Havalimanı'nda yaşananları anlattı. 15 Temmuz sabahı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İHA'nın çekmiş olduğu, askerlerin teslim olma anına ait görüntüleri havaalanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte izlediklerini belirten Başkan Aydın, "Bir Türk askerinin elleri havada, başının üstünde teslim olmasına Cumhurbaşkanımızın çok üzüldüğünü hissettim. Yüzünü ekşittiğini gördüm ve üzüldüğünü hissettim ben. Türk askerinin kendi milletine karşı kalkışmasından sonra böyle bir şey yaşaması utanç verici. Gerçek düşüncesi neydi bilmiyorum ama ben onu hissettim" dedi.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, İhlas Haber Ajansı'na 15 Temmuz'da yapmış olduğu yayınlardan dolayı teşekkür etmek için ziyarette bulundu. İHA Genel Müdürü Hamit Arvas'ı makamında ziyaret eden Başkan Aydın, 15 Temmuz'da hiç bilinmeyen bir olayı da ziyaretinde anlattı. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, İHA tarafından çekilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci hainlerin teslim olma anına ait görüntüleri Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte izlediklerini söyledi. Aydın o anları şöyle anlattı: "Cumhurbaşkanımızın üzüldüğünü hissettim. Bir Türk askerinin elleri havada, başının üstünde teslim olma görüntüsünün Cumhurbaşkanımızı çok üzdüğünü hissettim. Yüzünü ekşittiğini, üzüldüğünü hissettim ben. Gerçek düşüncesi neydi bilmiyorum ben onu hissettim. Utanç verici bir manzaraydı çünkü. Bir Türk askerinin teslim olması, kendi milletine karşı kalkışmasından sonra böyle bir rezalet yaşaması daha da utanç verici bir şey. O utanç verici tabloda bunları hissettiğini zannediyorum." dedi.

" İHA, ülkemizin köklü ve kaliteli hizmetler veren bir haber ajansı"

İhlas Haber Ajansı'nı yapmış olduğu yayıncılık anlayışından dolayı tebrik ettiğini belirten Başkan Aydın, "İhlas Haber Ajansı, ülkemizin köklü ve kaliteli hizmetler veren bir haber ajansı. Ülkemizin bütün yaşadığı kritik süreçlerde de aslında bu ülkenin sağlam bir mayası olduğunu, bu ülkenin menfaatlerine, birliğine, beraberliğine yönelik bir habercilik anlayışıyla çalıştığını gösterdi zaten. Ondan dolayı mutluyuz, memnunuz ve kendilerinden eminiz. Kısa süreli ufak badireler atlatmasına rağmen emin adımlarla, güçlü adımlarla inşallah hizmet yolunda ilerliyor. İnşallah biz de dualarımızı onlara iletiyoruz, iletmeye devam edeceğiz. İHA geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte inşallah habercilik anlamında ülkemize, milletimize ve dünya merkezine inşallah güzel ve kaliteli katkılar yapmaya devam eder diye temenni ediyoruz. Bugün de böyle bir kısa süreli ziyaret yapmaya geldik. Gerek 15 Temmuz sürecinde gerekse önceki süreçlerdeki duyarlılıklarından dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz, kendilerine" diye konuştu.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ı makamında misafir eden İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, ziyaretlerinden dolayı Başkan Aydın'a teşekkür etti.

Emrah Kuş - Harun Basat

İSTANBUL