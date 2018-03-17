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Robin Van Persie'den derbi paylaşımı

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Robin van Persie, bu akşam oynanacak Galatasaray derbisi öncesi takım arkadaşlarına destek verdi.

Robin Van Persieden derbi paylaşımı

17 Mart 2018 13:43

Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen ve ara transfer döneminde eski takımı Feyenoord'a dönen Robin van Persie, dev derbi öncesinde eski takım arkadaşlarına sosyal medya hesabından destek mesajı gönderdi.

Instagram hesabında, 2016-2017 sezonunda oynanan ve 2 gol kaydettiği Galatasaray derbisinden fotoğraf paylaşan Hollandalı yıldız, "Derbi günü, iyi şanslar Fenerbahçe' notunu düştü. Sarı-lacivertli taraftarlar da görselin altına oyuncuya destek mesajları atarak fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.  

 

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