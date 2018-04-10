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Roma Barcelona Az Tv idman Tv şifresiz canlı izle | Roma Barça Az Tv idman Tv şifresiz canlı

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş haftasında oynanacak olan Roma Barça maçı AZ Tv, İdman Tv şifresiz canlı izle ile ilgili detaylar bu haberde. Futbolseverlerin merak ettikleri konu olan Roma Barcelona maçı AZ Tv, İdman Tv şifresiz canlı izlenebilecek mi? İşte detaylar...

Roma Barcelona Az Tv idman Tv şifresiz canlı izle | Roma Barça Az Tv idman Tv şifresiz canlı

10 Nisan 2018 15:09

Roma ile Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final rövanş maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Mücadele bu akşam İdman TV ve AZ TV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanmayacak... Ancak aşağıdaki linklere tıklayarak Barcelona Roma maçını takip edebilirsiniz...

MÜCADELEYİ CANLI OLARAK İZLEYEBİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MUHTEMEL 11'LER

Roma: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini, Rossi, Strootman, Cengiz Ünder, Perotti, Dzeko

Barcelona: Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Alba, Roberto, Paulinho, Rakitic, Iniesta, Messi, Suarez

Messi şov yaptı, Barcelona turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Chelsea'yi evinde 3-0 mağlup eden Barcelona çeyrek finale yükseldi. Messi 2 gol bir asistle geceye damga vurdu.

Cam Nou'da İspanyol temsilcisi Barcelona, İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk etti. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Katalan ekibi, 2. dakikada Messi ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 20. dakikada Messi'nin pasıyla topla buluşan Dembele'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi. 63. dakikada yeniden sahneye çıkan Messi, fileleri havalandırarak maçın skorunu 3-0'a getirdi. Karşılaşma bu sonuçla sona ererken, Barcelona çeyrek finale yükseldi. Öte yandan Messi attığı iki golle Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. golüne imza atmış oldu.  

Cengiz'li Roma çeyrek finalde

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk engelini aşarak çeyrek finale yükseldi. Manchester United ise evinde Sevilla'ya 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı rövanş mücadeleleri ile devam etti. Genç yıldız Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalya temsilcisi Roma, Shakhtar Donetsk karşısında deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşını 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Roma'nın golünü 52. dakikada Bosna Hersekli yıldız Edin Dzeko kaydetti. Cengiz Ünder mücadeleye ilk 11'de başlarken 65 dakika sahada kaldı. Cengiz, turun ilk maçında takımının deplasmandaki golüne imza atmıştı. 

 

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