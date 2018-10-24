İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Roma'da yürüyen merdiven kazası: 30 yaralı

Roma'da yürüyen merdiven kazası: 30 yaralı
Roma'da yürüyen merdiven kazası: 30 yaralı

İtalya’nın başkenti Roma’da oynanan Roma-CSKA Moskova maçı öncesinde metro istasyonunda yürüyen merdivenin çökmesi sonucu 30 kişi yaralandı. Yaralanan taraftarlar içinde 15 Rus vatandaşının da olduğu öğrenildi.

Roma’da yürüyen merdiven kazası: 30 yaralı - Tıkla İzle

İtalya'nın başkenti Roma'da yaşanan yürüyen merdiven kazasında 30 kişi yaralandı. Roma-CSKA Moskova maçı öncesinde Repubblica Metro İstasyonu'nda yaşanan olay sonrası yaralananlar arasında 15 Rus vatandaşında olduğu kaydedildi. 

Rusya'nın İtalya'daki büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, kaza sonrası hastaneye kaldırılanlar içerisinde 15 Rus vatandaşının olduğu bilgisi de verildi. Aynı zamanda yaralanan Rus vatandaşlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Rusya Büyükelçiliği, "Diplomatlarımızın doğrudan temas kurmasıyla tüm kurbanların listesi oluşturuldu" bilgisini paylaştı. 

Şehriyar İmanbeyli

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.