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Rus Bakan: 'Kazanın nedeni teknik bir sorun ya da pilot hatası olabilir'

Rusya Ulaştırma Bakanı Maxim Sokolov, kazanın nedeninin teknik bir sorun teknik bir sorun ya da pilot hatası olabileceğini söyledi.

Rus Bakan: Kazanın nedeni teknik bir sorun ya da pilot hatası olabilir

26 Aralık 2016 11:28

Rusya Ulaştırma Bakanı Maxim Sokolov, hafta sonu düşen Rus uçağıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Sokolov, pazar günü meydana gelen kazanın nedeninin teknik bir sorun ya da pilot hatası olabileceğini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı ise ilk 24 saatte uçağın kaza yaptığı bölgede 11 yolcunun cansız bedeni ile 154 parçanın bulunduğunu bildirdi. Bölgede arama çalışmalarına ara verilmeden devam ediliyor.
Pazar günü, Suriye’nin Lazkiye gitmek üzere kalkış yapan Tupolev Tu-154 tipi uçakla kalkıştan kısa bir süre sonra iletişim kesilmişti. Enkazı Karadeniz’de bulunan uçak, aralarında gazeteciler, askerler, müzisyenler ve Kızıl Ordu üyelerinin de yer aldığı 92 yolcuyu taşıyordu. 

Etiketler: Rusya Ulaştırma Bakanı Maxim Sokolov


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