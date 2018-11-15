İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ruslar, nükleer gemilerle tatbikat yaptı

Ruslar, nükleer gemilerle tatbikat yaptı
Ruslar, nükleer gemilerle tatbikat yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Büyük Petro ve Büyük Peter isimli nükleer gemileriyle Barents Denizi’nde tatbikat yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, kuzey filosuna bağlı Büyük Petro ve Büyük Peter isimli nükleer gemileriyle Norveç ve Rusya arasında bulunan Barents Denizi'nde tatbikat gerçekleştirdi. Denizaltı savar, nükleer denizaltı, kruvazör gemileri ve nükleer gemiler Büyük Petro ve Büyük Peter isimli gemilerle yapılan tatbikatta senaryoya göre test edildi. Tatbikatta gerçek torpido füze savunma sistemleri kullanılırken, çok sayıda Rus askeri de tatbikatta görev aldı.
Rusya'nın Kuzey filosunun bölgede yaptığı tatbikatlar İskandinav ülkeleri tarafından tepkiyle karşılanıyor. Rusya'nın Kuzey filosu ise bu bölgedeki tatbikatlarını tepkilere aldırış etmeden sürdürüyor.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.