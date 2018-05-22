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Rusya ve Japonya’dan ABD’ye vergi hamlesi

Rusya ve Japonya ABD’nin çelik ve alüminyum ürünlerinin ithalatına koyduğu ek vergi uygulamasına tepki olarak, ABD’den ithal edilecek mallara uygulanan gümrük vergisini artırmaya gitme kararı aldı.

Rusya ve Japonyadan ABDye vergi hamlesi

22 Mayıs 2018 19:35

Rusya ve Japonya ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde çelik ve alüminyum ürünlerinin ithalatına koyduğu ek vergiler konusunda hamle yapma kararı aldı. İki ülke Trump’ın bu uygulamasına karşı, ABD’den ithal edilecek ürünlerden alınan gümrük vergisini artırmayı planlıyor. İki ülkenin kararı ile alakalı açıklama yapan Dünya Ticaret Örgütü, (WTO) Rusya ve Japonya, ABD'nin ek gümrük vergisi uygulamasına karşı 1 milyar dolarlık yaptırım uygulayarak tepki vermeye hazırlanıyor. 

Dünya ticaret örgütü yaptığı açıklamada Rusya’nın Trump’ın kararına karşı 538 milyon dolarlık bir ek vergi yapmaya hazırlandığını belirtirken Japonya’nın ise 440 milyon dolarlık bir ABD’ye cevap vermesi bekleniyor.  

 

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