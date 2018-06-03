Rusya’da en popüler Rus politikacı Putin oldu

Rusya’da yapılan bir anket çalışmasında ilginç sonuçlar çıktı. Rus halkına Rusya’nın en popüler politikacısı sorulduğunda Ruslar yüzde 46.9 ile Vladimir Putin’i seçti. Putin’i Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu yüzde 22 ile takip ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov yüzde 16.2 oy alarak listenin üçüncü sırasında yer aldı. Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ise sürpriz bir şekilde listenin 4’üncü sırasında yer aldı. Medvedev Rus halkından yüzde 12.3 oranında tanınırlık desteği aldı. Muhalif liderler Vladimir Zhirinovski yüzde 9.3, Gennady Zyuganov ise yüzde 4.4 oranıyla popülerlik listesinde girebildi.

Putin’e güvenilirlik oranı arttı

Yapılan araştırmada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin maksimum güvenilirlikte yükselirliğini sürdürdü. Rusların yüzde 57.7’si Putin’e tamamen güveniyor. Rusların yüzde 82’si ise Putin’in devlet başkanlığı çalışmalarına güveniyor.

En güvenilmez politikacılar sıralamasında Zhirinovski yüzde 34.4’ten yüzde 32.9’a gerileyerek Rusların güvenini almaya başladı. Katılımcıların yüzde 17.5’i Medvedev’e güvenmezken Zyuganov yüzde 11.8, Ksenia Sobchak yüzde 10.6 ile Rus halkına güven vermiyor.

Erhan Altıparmak