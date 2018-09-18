Rusya'dan İsrail'e art arda tepki

Rus Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Igor Konaşenkov, İsrail jetlerinin Suriye kıyılarına saldırı düzenlerken Il-20 Rus uçağının Suriye silahlı kuvvetleri tarafından düşürüldüğünü söyledi. Sözcü Konaşenkov, İsrail jetlerinin Lazkiye'de kasıtlı olarak tehlikeli bir durum oluşturduğunu, İsrail hava kontrol sisteminin Rus uçağını inerken tespit ettiği halde uyarmadığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov'un İsrail'in yaptığı planlı operasyon hakkında Suriye'deki Rus kuvvetlerini komutanlığını ikaz etmediğini, uçak vurulmadan bir dakika önce kırmızı hattan bir bildirim aldıklarını, bu sürenin Rus uçağını güvenli bir bölgeye yönlendirmek için yeterli bir zaman olmadığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan, Fransız ordusundan Albay Patrik Steiger, Paris'in olaya karıştığı iddialarını kabul etmedi.