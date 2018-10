“Sağlık için balık tüketin”

İnsan hayatında olmazsa olmazlardan olan balığın yaşamımızda ki önemine değinen Doktor Mustafa Eraslan, “Balık neredeyse anne sütüne yakın beslenme değeri olan bir gıdadır” diyerek balık tüketiminden, tutulma yöntemine kadar dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

“Balığın yüzde 90'ını vücut protein olarak alır”

Balığın, kırmızı et ve tavuk etinden farkı olduğunu söyleyen Dr. Eraslan, “Kırmızı eti veya tavuk etini yediğiniz zaman yaklaşık yüzde 30 ile yüzde 50'sini protein olarak alırsınız. Örneğin 1 kilo et tüketildiğinde bundan 300 ile 500 gr protein alınır. Ancak balık etinde öyle değil, yaklaşık 900 gr yani yüzde 90'ını nerdeyse vücut protein olarak alır. 1 kilo et yerine yarım kilo balık bizim için daha önemlidir” dedi. Bunun yanı sıra saçın beslenmesinde de balığın çok önemli rol oynadığını ifade eden Eraslan, “Saçın iyi beslenmesinde, güçlü olmasında balık çok önemli. Bunun yanında cilt bakımında ve cilt sağlığı içinde balık çok büyük bir servettir” dedi.

Tedaviye destek: Balık

Kalp ve damar rahatsızlığı olanlar için balığın önemini anlatan Dr. Eraslan, “Ölümlerin yüzde 50'si damar tıkanıklığından oluyor. Damar tıkanıklığını önleyen en önemli maddelerden bir tanesi bizim omg3 adını verdiğimiz madde oda balıkta mevcut. Bir önemli konuda şu, biz yurtdışından omg3 alıyoruz. Norveç'te omg3 bakımından önemli olan somon balığı alıyoruz ama emin olun 1 buçuk katı şuanda bizim halkımızın yediği hamside var. Yani hamsi omg3 konusunda belki de dünyada ki en kıymetli besinlerden bir tanesi. Bunun yanı sıra hazmı en kolay olan et balık etidir” dedi. Aynı zamanda balık ile tedaviye destek vermenin de mümkün olduğunun da altını çizen Dr. Eraslan, “Koruyucu hekimlik dediğimiz noktada balık önemli. Düzenli balık yiyenlerde birçok hastalık olmuyor. Örneğin alzheimer, emes (MS), kalp damar hastalığı, böbrek hastalığı, hiper tansiyon dediğimiz hastalıklar kolay kolay olmuyor. Yani siz sadece balığı düzenli ve mevsiminde tüketerek birçok hastalığa yakalanmıyorsunuz. Ya da başka bir şekilde hastalığa yakalandınız menünüze balığı katarsanız kan basıncınızda düzelme olur. Şuan da şeker hastalarının yiyeceği en önemli protein kaynağı balıktır. Kan şekerini düşürüyor bunun yanında insülin salınımı arttırıyor” diyerek önemli bilgiler verdi.

Balık tutumunda önemli noktalar

Birçok vatandaş gibi kendisinin de balık tutmayı sevdiğini ve yaptığı bir aktivite olduğunu söyleyen Eraslan, “Balık nesillerinin devam etmesi lazım. Ben küçüklüğümden hatırlıyorum ortaokuldayken Marmara Denizi' nde 180, 200 kilolarda orkinos balığı yakalanırdı. Ancak tükendi Sebebi şu; balıkların yumurtlaması lazım ki balık sayısı artsın, nesilleri devam etsin. Bu nedenle tavsiyem mutlaka balık neslini devam ettirebilmek için yumurtlama döneminden sonra yakalamamız” diyerek cümlelerini sonlandırdı.