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Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır şekilde yaralandı.


17 Şubat 2017 18:17

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi Küçükkarasu kavşağında Ahmet Yılmaz idaresindeki 54 PD 099 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 54 YD 094 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu savrulan iki otomobil içindekiler ise yaralanırken 54 YD 094 plakalı otomobilin motor kısmında ise yangın çıktı. Durumu gören diğer sürücülerin haber vermesi sonrasında olay yerine sağlık ve itfaiye ekiplerini sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekiplerinde ilk müdahaleleri olay yerine yapılan yaralılar Ahmet Yılmaz, Harun T. ve Hafize T. ambulansa Karasu Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. İtfaiye ekipleri de kaza sonrasında motoru yanan 54 YD 094 plakalı otomobile müdahale ederek söndürdü.

Hastaneye kaldırılan sürücü Ahmet Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Metin Nişancık 

 

Etiketler: Ahmet Yılmaz, kaza haberleri, sakarya, Sakarya kaza


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