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Şampiyonluğa dakikalar kala...

İzmir’in Menderes ilçesinde meydana gelen kazada bir pilot, yarışta rekor kırmasına ve sezonu şampiyon olarak tamamlamasına dakikalar kala takla atarak ölümden döndü.

Şampiyonluğa dakikalar kala...

11 Ekim 2016 17:02
Şampiyonluğa dakikalar kala... - Tıkla İzle

Kaza, Menderes ilçesindeki Oto Kros Şampiyonasında meydana geldi. Kısıkköy Parkurunda yarışan başarılı pilot Bahadır Sevinç, yarış esnasında virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. İzleyenlerin gözlerini önünde meydana gelen kazada herkes dehşete kapıldı. Yarışı izleyenler ve görevliler, hemen defalarca takla atan pilot Bahadır Sevinç’in yardımına koştu. Sevinç, yan yatan aracın kapısını açarak dışarı çıktı. Kaza anı ve sonrası ise, yarış anlarını görüntüleyen bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Burnu bile kanamayan pilot Sevinç, ayakta müdahalenin ardından kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

KAZANSAYDI ŞAMPİYON OLACAKTI VE REKOR KIRACAKTI

Öte yandan, yarışın bitimine dakikalar kala yaşanan kaza, şampiyonayı önde götüren Bahadır Sevinç’in birinciliğini de etkiledi. Sevinç’in yarışı tamamlasaydı birinci olacağı ortaya çıkarken, başarılı pilot bu sonuçla da sezonu ikincilikle tamamladı. Kazanın ardından herkes, başarılı pilotun sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti.


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