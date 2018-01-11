Samsun'a 65 milyonluk müze

İnşaatına başlanan ve 2019 yılında bitirilmesi hedeflenen Samsun Müzesi 13 bin metrekare alana yapılıyor. Samsun Müzesi hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, "Proje kapsamında Tohum Sertifikasyon ve Tarımsal Araştırma Merkezine ait binaları ile MİT Bölge Başkanlığının yeni yerine taşınması ile meydana çıkan 13 bin 214 metrekarelik alanda yapılacak ve Türkiye’nin en modern binalarından birisi olacak. Samsun Müzesinin mimari, statik, mekanik ve elektrik, teşhir ve tanzim projeleri Müzeler Genel Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda Büyükşehir Belediyemizce tamamlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yapım şartlarını düzenleyen protokol imzalanmış olup bu kapsamda yapım işinin ihalesi 3 Temmuz 2017 tarihinde yapılmış olup çalışmalar başlatılmıştır. Projenin finansmanının yüzde 75’i Kültür ve Turizm Bakanlığı, yüzde 25’i Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır. Yapı içerisinde sergi alanı, hediyelik eşya satış mekanları, yeme-içme alanları, toplantı ve eğitim salonları bulunacak olup projenin temel kazı, dolgu, drenaj ve temel yalıtım çalışmaları da tamamlanmıştır. Projemizin kaba inşaat çalışmaları devam etmekte olup 2019 yılı Şubat ayında bitirilmesi hedeflenmektedir" dedi.