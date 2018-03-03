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Samsun'da bir ev alevlere teslim oldu

Samsun'da bir ev çıkan yangında alevlere teslim oldu. Yangında alevler içinde kalan ev sahibini bulmak için çalışmalar devam ediyor.

Samsunda bir ev alevlere teslim oldu

03 Mart 2018 21:55
Samsun'da bir ev alevlere teslim oldu - Tıkla İzle

Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Kaleboğazı Mahallesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaleboğazı Mahallesi Muhtarı Mustafa Çağlar'ın babası Kadir Çağlar'a ait evde yangın çıktı. Alevler evi tamamen sardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, yangında Kadir Çağlar'ın alevlerin içinde kaldığı ve evden çıkamadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri Kadir Çağlar'ın cesedini evin enkazında arama çalışması başlattı.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Muhammer Ay

 

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