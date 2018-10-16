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Samsun'da yayılan koku üzerine 1 kişi evde ölü bulundu

Samsun'da yayılan koku üzerine 1 kişi evde ölü bulundu
Samsun'da yayılan koku üzerine 1 kişi evde ölü bulundu

Samsun'da bir apartmanda yayılan kötü koku üzerine itfaiye ile birlikte eve giren polis ekipleri 1 kişiyi ölü olarak bulundu.

Olay, İlkadım ilçesinin Uugazi Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda 6 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda yayılan kötü koku üzerine olay polise haber verildi. Polis, itfaiye yardımıyla kokunun yayıldığı daireye girince evde bir kişinin cesedi ile karşılaştı. Yapılan araştırma sonucu cesedin söz konusu evde kiracı olan Erdal Akkaya'ya (48) ait olduğu tespit edildi. Erdal Akkaya'nın ölümü şüpheli bulundu. Akkaya'nın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Muhammer Ay
 

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