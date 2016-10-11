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Samsung'dan Galaxy Note 7 sahiplerine çok önemli uyarı

Samsung'dan kullanıcılarına çok önemli bir uyarı geldi. Teknoloji devi Note 7 telefonları topluyor.

Samsungdan Galaxy Note 7 sahiplerine çok önemli uyarı

11 Ekim 2016 12:18

Dünyanın önde gelen teknoloji markası Samsung, Galaxy Note 7 telefonları için kullanıcılarını uyardı

Samsung, büyük hayal kırıklığı olarak değerlendirilen Galaxy Note 7 cihazlarının alev aldığına ilişkin yeni raporlar sonrası bu cihazı alan telefon sahiplerinden ikinci bir açıklamaya kadar telefonlarını kapatmaları çağrısında bulundu.

YENİ GALAXY NOTE 7'LER DE KULLANILMAYACAK

Güney Koreli tekno dev dünyada bulunan bütün kullanıcılarına bu şok uyarıyı yaptı. Yapılan bu uyarı Note 7'lerini yeni sürüm Note 7'lerle değiştirenler için de geçerli.

Note 7'lerde batarya sorunu çıkması sonucu kullanıcılar bayiilerden yeni Note 7'leri almışlardı

HAVAYOLUNDA KOMPLE YASAK

Samsung'un bu uyarısı sonrası havayolu şirketleri de yolculuklarda ve bagajlarda Note 7'ye izin vermeyeceklerini art arda açıklamaya başladılar

NOTE 7 ÜRETİMİ DURDURULDU

Samsung'un son harikası diye tanıtılan ama hayal kırıklığı olan cep telefonu Galaxy Note 7 pillerin aşırı ısınması, patlaması ve yanması sonrası tüm dünyadan toplatılmaya veya değiştirilmeye başlanmıştı. Güney Koreli teknoloji devi, değiştirilen Note 7'ler de patlayınca üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı. (Rıdvan Turşak)

 

RIDVAN TURŞAK

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