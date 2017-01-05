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Sanayi esnafının soğukla imtihanı

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının dondurucu seviyeye düşmesinin ardından çalışma şartlara daha da ağırlaşan oto sanayi esnafı olumsuzluklara rağmen vatandaşa hizmet etmek için mücadele veriyor.

Sanayi esnafının soğukla imtihanı

05 Ocak 2017 10:43

Kış aylarına girilmesinin ardından hava sıcaklıklarının düşmesi, kar yağışı ve don olaylarını beraberinde getirdi. Soğuktan etkilenen esnaflar arasında ise sanayiciler de yer alıyor. Ufak dükkanlarının olması nedeniyle bir çok aracı dışarıda soğuk altında tamir etmeye çalışan esnaf zor şartlarda ekmek mücadelesi veriyor. Kış aylarında dükkanlarına kurmuş oldukları sobayla ısınmaya çalışan sanayi esnafı, vatandaşların sorunlarına çözmek için fedakarca çalışıyor. Dondurucu soğuğa aldırış etmeden çalışmalarını sürdüren esnaf, bir yandan da hastalıklarla mücadele ediyor.

Yaklaşık 14 yıldır sanayide oto boyacısı olarak çalıştığını belirten Sinan Alyüz, “Kış aylarında çalışma koşulları biraz daha zor oluyor. Astar ve macun atıyoruz. Onların kurumasını beklemek zorunda kalıyoruz. Yaz şartlarına göre daha zor oluyor ve maliyeti de yükseliyor. Kurduğumuz soba ve ısıtıcıların yanı sıra pürmüz ile malzemeleri kurutmaya çalışıyoruz. Hastalığımızı atamıyoruz. Bizim işimiz tamamen kimyasal olduğundan dolayı hastalığımız tamamen zor geçiyor” dedi.
Motor ustası Embiya Yılmaztürk ise, soğuk havalara karşı sobayla ısınmaya çalıştıklarını belirterek, “Yerlere yatıyoruz. Soğuk havalarda çok zor. İki iş yapıyoruz, bir sobaya geliyoruz. Daha çok çalışırsak, hastalığımız ilerleyecek” diye konuştu.

Yaklaşık 18 yıldır motor ustası olan Oğuz Tosun ise, kış aylarında yaşadıkları zorluklar hakkında şunları söyledi:
“Soğuk havada zor oluyor. Herkesin dükkanı ufak. Yaptığımız araç sayısı da birkaç tane olunca dışarıda çalışmak zorunda kalıyoruz. Kar yağışı her taraf su baya bir zor oluyor ancak bizim ekmek paramız da bu. Sanayide kömür sistemi ile ısınıyoruz. Ufacık ir soba dükkanı ısıtmıyor. Bağışıklık biraz kuvvetli bizde, küçüklükten bu yana sanayide olduğumuzdan dolayı hastalık yinede oluyor.” 

Aydın Sarıoğlu - Selim Kuşcu
 

Etiketler: sanayi esnafı


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