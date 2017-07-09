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Sancaktepe'de polisle gasp çetesi arasında silahlı çatışma

Sancaktepe'de sigara aracını soymaya çalışan bir gasp çetesi yakalanınca polisle silahlı çatışmaya girdi. Çatışma sonrası yakalanan gasp çetesinin 18 Mart 2017 Ataşehir'de kuyumcu soygunu girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Sancaktepede polisle gasp çetesi arasında silahlı çatışma

09 Temmuz 2017 17:23
Sancaktepe'de polisle gasp çetesi arasında silahlı çatışma - Tıkla İzle

Ataşehir’de 18 Mart 2017 günü silahlı ve kar maskeli soyguncular Emrah Y.’ye ait kuyumcuya girmiş, kuyumcu silahlı gruba direnince aralarında arbede çıkmıştı. Arbedenin büyümesiyle soyguncular ateş açmış ve kuyumcu Emrah Y. ile yoldan geçen bir kişi yaralanmıştı. Çatışma sırasında kalp krizi geçiren Adil Bozdemir ise hayatını kaybetmişti. Silahlı soyguncuların araçlarını Ataşehir'de terk ederek kaçmasının ardından olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleme altına almıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri gaspçıların kimliğini tespit etti. Gaspçılar hakkında teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, zanlıların Sancaktepe’de yeni bir soygun hazırlığında oldukları yönünde istihbarat aldı.

Gaspçıların yeni hedefinin sigara dağıtım aracı olduğunu belirleyen polis ekipleri olayla ilgili sıcak takip başlattı. 3 Temmuz 2017 günü sigara dağıtım aracı Sancaktepe Topçular Caddesi’nde bulunduğu sırada gaspçıların harekete geçtiğini gören polis ekipleri “dur” ihtarında bulundu. Polisin uyarısına gaspçılar silahla karşılık verince çatışma çıktı.

Çatışmada 4 gaspçı yaralı olarak ele geçerken, 1 gaspçı ise polise teslim oldu. Yaralanan gaspçılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, teslim olan gaspçı da sorgulanmak üzere asayiş şubeye götürüldü. Gaspçıların kullandığı silahlara ise incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili araştırmasını derinleştiren polis ekipleri, çeteyle bağlantılı 5 kişiyi daha yakaladı. Çatışmada yaralı ele geçen 4 çete üyesinin hastanedeki tedavileri sürerken, emniyette sorguları tamamlanan ve değişik suçlardan emniyette kayıtları bulunan 5 çete üyesi savcılığa sevk edildi.

Polis-gaspçı çatışması saniye saniye kamerada

Polis ve gaspçılar arasında çıkan silahlı çatışma saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarında yansıyan görüntülerde gaspçılar sigara aracını soymaya çalışıyor. Bu sırada polis ekipleri gaspçılara operasyon düzenliyor. Gaspçıların ateş etmesiyle birlikte çatışma çıkıyor. 

Etiketler: çatışma, Sancaktepe


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