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Şaphane'deki yangında 2 katlı ahşap bina kül oldu

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangın, 4 ilçenin itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Şaphanedeki yangında 2 katlı ahşap bina kül oldu

20 Haziran 2018 15:13

Yangın, Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Özdinç'e ait kullanılmayan 2 katlı ahşap binada gece saatlerinde çıktı. Yangına Şaphane, Pazarlar, Simav ve Gediz itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangının çıktığı binanın bulunduğu alanın dar olması ve etrafında bir çok ahşap bina olması söndürme çalışmalarının güçlükle yapılmasına neden oldu. 3 saat süren çalışmalar sonunda yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

Yunus Daşdemir
 

 

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