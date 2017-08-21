Sarıyer'de kaza yapan kadının eşi, “Ne olur bir kez göreyim” diye gözyaşı döktü - Tıkla İzle

Kaza, saat 10.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kilyos’tan Bahçeköy istikametine giden 34 TC 8839 plakalı otomobilin sürücüsü Berat Hande Alagöz ile karşı istikamette seyir halinde olan 34 FT 7036 plakalı otomobilin sürücüsü ve itfaiye eri olan Sedat Uslu, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetlerini kaybettiler. Sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu çarpmanın etkisiyle sürücüler hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kaza nedeniyle bir şeridin kapanması nedeniyle diğer şeritten trafik akışını sürdürdü. İtfaiye ekipleri ise olası bir olumsuzluğa karşı önlem aldı.

“Ne olur bir kez göreyim” diyerek gözyaşı döktü

Öte yandan yaralıları ambulansla hastaneye kaldırılacağı esnada yaralı kadın sürücüsün eşi, aracından inmesinin ardından koşarak ambulansın başına geldi. Sağlık ekipleri ile görüşen adam, yaralı eşi için “Ne olur bir kez göreyim” diyerek feryat etti. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen adam ardından aracına binerek ambulansı takip etti.

Kaza nedeniyle bir süre duran trafik, araçların çekilmesinin adından polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde tekrardan açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur

