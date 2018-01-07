Seçimi 1 oyla kazanan Başkan omuzlarda taşındı

Tokat Bakkallar, Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası seçimlerinde 3 dönemdir başkanlık görevine devam eden İhsan Tunç ile Şaban Kaya'nın listeleri yarıştı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Birlik Düğün Salonunda yapılan seçimlerde bin 187 oda üyesinden 919'u oy kullandı. İki sandıkta gerçekleşen seçimlerde Şaban Kaya 457 oy alarak seçimleri kazanırken, İhsan Tunç 456 oy aldı, 6 oy ise geçersiz sayıldı.

Yapılan itiraz sonucu oylar tekrar sayıldı. Sonuçların açıklanması ile 1 oyla seçimleri kazanan Şaban Kaya, kendisini destekleyen esnaflarla kucaklaşarak sevincini paylaştı. Duygusal anlar yaşayan Kaya, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, “Çok mücadele verdik, sıkmadığımız el kalmadı. Unuttuklarımız olduysa haklarını helal etsinler. İnşallah hepsinin yanında olacağız” dedi. Seçimlerin yapıldığı salon çıkışında ise sevenleri tarafından coşku ile karşılanan Kaya, “En büyük başkan bizim başkan” sloganları ile omuzlara alınarak havaya atıldı.

Nurhan İçmez - Dursun Ekrem Er

