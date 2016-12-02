Andy-Ar Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin Habertürk için, 26 ilde, bin 516 kişiyle, 15-17 Kasım tarihleri arasında yaptığı kamuoyu araştırmasında katılımcılara, 'olası bir seçimde siyasi tercihinin ne olacağı, eğer ülke yönetiminde sistem değişikliğine gidilir ve referandumdan "Evet" çıkarsa hangi siyasi lideri başkan olarak görmek istediği ve siyasi duruş olarak kendisini nasıl tanımladığı' gibi sorular yöneltildi.

İşte o araştırma:

BUGÜN SEÇİM OLSA: CHP'DE DÜŞÜŞ VAR MHP BARAJI GEÇİYOR

Seçmenlerin yüzde 71.2'si, şu an için yeni bir genel seçime karşı. Ancak Andy-Ar, ankete katılanlara "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu. 'Kararsız' ve "Cevap vermek istemiyorum" diyenlerin de partilere göre dağılımı yapıldığında, 1 Kasım 2015 Genel Seçimi'nde yüzde 49.5 oranında oy alan AK Parti'nin yüzde 50-52 bandında olduğu görülüyor.

1 Kasım 2015'te yüzde 25.3 oranında oy alan CHP'nin ise 'kararsız ve cevap vermeyenler' dağıtıldığında yüzde 22-24 bandında bulunduğu ortaya çıkıyor.

Yine 1 Kasım 2015 Genel Seçimi'nde yüzde 11.9'u yakalayan MHP'nin 'kararsız ve cevap vermeyen' seçmen dağıtıldığında oyu yüzde 11-13 bandında yer alıyor.

1 Kasım 2015'te yüzde 10.8 oy alıp barajı geçen HDP'nin ise 'kararsızlar ile cevap vermeyenler' partilere dağıtıldığında yüzde 7-9 bandında olduğu görülüyor.

'TÜRKİYE İYİYE GİDİYOR': % 51.3

ANDY-AR, seçmenlere "Türkiye sizce iyiye mi yoksa kötüye mi gidiyor?" diye sordu. Katılımcıların yüzde 51.3'ü, "İyiye gidiyor" dedi. Yüzde 42.9 ise "Kötüye gidiyor" yanıtını verdi. Yüzde 5.3, "Fikrim yok, bilmiyorum" cevabını verdi.

'DÜNYA KÖTÜYE GİDİYOR': % 81.3

ANDY-AR, ankete katılanlara, "Dünya sizce iyiye mi kötüye mi gidiyor?" sorusunu da yöneltti. Bu soruya yüzde 81.3 "Kötüye gidiyor" cevabını verirken, yüzde 10.4 "İyiye gidiyor" dedi.Katılımcıların yüzde 7.8'i ise "Fikrim yok, bilmiyorum" yönünde fikir bildirdi.

BAŞKAN KİM OLMALI?

Araştırma şirketi Andy-Ar, "Başkanlık sistemine geçilirse ilk başkan kim olmalı?" sorusunu da katılımcılara yöneltti. Bu soruya yüzde 50.5, "Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, yüzde 2.7 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 1.7 ile Başbakan Binali Yıldırım, yüzde 1.6 ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüzde 1.2 ile HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve yüzde 1.1 ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu izledi.

Bununla birlikte yüzde 16.5 "Fikrim yok, bilmiyorum", yüzde 12.1 "Cevap vermek istemiyorum", yüzde 10.8 "Uygun bulduğum biri yok" ve yüzde 1.8 "Diğer" yanıtını verdi.

Gazete Habertürk