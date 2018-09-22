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Sedanur'un anne ve babası baygınlık geçirdi

Sedanur'un anne ve babası baygınlık geçirdi
Sedanur'un anne ve babası baygınlık geçirdi

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde bugün cesedi bulunan Sedanur’un anne ve babası İstanbul dönüşü köylerinde acılı haberi aldı.

 Çocuklarının ölüm haberini alan anne Handan ve baba Abdullah Güzel, fenalık geçirerek bayıldı.
1 haftadır aranan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'den bugün acılı haber geldi. Sedanur'un cesedi köye 1 kilometre mesafe uzaklıkta taşların altına saklanmış halde bulundu. İstanbul'a Müge Anlı'nın programına katılmak üzere giden ailede saat 15. 30 sıralarında Kars'a döndü. Paslı köyünde aileye acılı haber verildi. Fenalık geçiren Handan ve baba Abdullah Güzel, bayıldı. 

Aile köyde hazır bulundurulan ambulansta tedavi altına alındı. 

Öte yandan Sedanur'un kesim ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Erzurum Adli Tıp Merkezine gönderildi.


Ahmet Akbuğa - Işık Çapanoğlu - Sefa Tetik

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