Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Şehidin cenazesi, Bursa'dan Gaziantep’e getirildi

Şehidin cenazesi, Bursa'dan Gaziantep’e getirildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki hain saldırıda önceki gün şehit düşen Servet Tomak’ın cenazesi, Bursa'dan, memleketi Gaziantep’e getirildi.

Şehidin cenazesi, Bursadan Gaziantepe getirildi

03 Aralık 2016 23:33

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde önceki gün çıkan çatışmada şehit olan 20 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Servet Tomak’ın cenazesi memleketi Gaziantep’e getirildi. İlk olarak ailesinin yaşadığı Bursa’nın Nilüfer ilçesine götürülen şehidin cenazesi akşam saatlerinde Bursa’dan Gaziantep Havalimanı’na getirildi. Şehit Servet Tomak’ın cenazesi havalimanından alınarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlık Morguna konuldu. Şehit Servet Tomak’ın cenazesinin, yarın ikindi namazını müteakip Bahaeddin Nakıboğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki şehitliğe defnedileceği öğrenildi. Servet Tomak’ın 2 ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı belirtildi.
Çıkan çatışmada Servet Tomak ile birlikte 2 silah arkadaşı daha şehit düşmüştü. 

Mustafa Çiçek


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç