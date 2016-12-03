Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde önceki gün çıkan çatışmada şehit olan 20 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Servet Tomak’ın cenazesi memleketi Gaziantep’e getirildi. İlk olarak ailesinin yaşadığı Bursa’nın Nilüfer ilçesine götürülen şehidin cenazesi akşam saatlerinde Bursa’dan Gaziantep Havalimanı’na getirildi. Şehit Servet Tomak’ın cenazesi havalimanından alınarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlık Morguna konuldu. Şehit Servet Tomak’ın cenazesinin, yarın ikindi namazını müteakip Bahaeddin Nakıboğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki şehitliğe defnedileceği öğrenildi. Servet Tomak’ın 2 ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı belirtildi.

Çıkan çatışmada Servet Tomak ile birlikte 2 silah arkadaşı daha şehit düşmüştü.

Mustafa Çiçek