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Şehidin kız kardeşleri: Abi ne olur geri gel

Kırıkkale’de nöbet sırasında arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu şehit düşen Polis Memuru Gürbüz Abdullah Çiftçi, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin kız kardeşleri, “Abi ne olur geri gel” diye ağıtlar yaktı.

Şehidin kız kardeşleri: Abi ne olur geri gel

20 Ağustos 2017 18:37

6 Haziran 2017’de göreve başlayan şehit Polis Memuru Gürbüz Abdullah Çiftçi için Fatih Sultan Mehmet Han Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin naaşı camiye getirildiğinde kardeşleri Sedanur, Yasemin Yaren ve Döne Elif tabutun üzerinde, ’Abi ne olur geri gel’ diye ağıtlar yaktı. Şehidin babası Battal Çiftçi ve Annesi Hatice Çiftçi ise şehit oğullarının naaşı başında ayakta durmakta zorlanırken aileyi polisler teselli etti.

Törene, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyüşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit polis memuru Gürbüz Abdullah Çiftçi’nin naaşı, İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde omuzlara alındı. Çiftçi’nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Türkoğlu ilçesindeki şehitlikte toprağa verildi.

Halil Koyun


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