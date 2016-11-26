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Şehit babaya hüzünlü veda!

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil, memleketi Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 3 yaşındaki oğlu Fatih’in, babasını gözyaşları içinde el sallayarak uğurlaması yürekleri dağladı.

Şehit babaya hüzünlü veda!

26 Kasım 2016 15:11
Şehit babasını el sallayarak uğurladı - Tıkla İzle

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı 9 köyde dün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte başlatılan hava destekli operasyonda, Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil şehit düştü. Şehidin acı haberi, dün Gültepe Mahallesi Dermaner Sokakta bulunan ailesine askeri erkanlar tarafından verilmişti.

Şehidin Reşadiye Camii’nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, askeri erkan, ilgililer ve şehidin yakınları katıldı.

"BAK BABAN BURADA, ÖP HADİ BABANI"

Şehidin al bayrağa sarılı tabutu cami avlusuna getirildikten sonra eşi İpek ile 3 yaşındaki oğlu Fatih Arıyeşil, gözyaşları içinde tabuta sarıldı. Bu sırada annenin oğluna, "Bak baban burada. Öp hadi babanı" demesi ise yürekleri dağladı. Helalliğin alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, şehidin al bayrağa tabutu cami avlusundan çıkartılırken, çevredekiler, "Seninle gurur duyuyoruz, kanını yerde bırakmadın" dedi. Şehidin annesi Hamide Arıyeşil’in de, "Bırakın oğlumu son bir kere öpeyim" demesi ise yürekleri sızlattı.

BABASININ TABUTUNA GÖZYAŞLARI İÇİNDE SARILDI, DEFALARCA EL SALLAYARAK UĞURLADI

Top arabasına konulan şehidin tabutunun başına gelen ailesi ve yakınları, gözyaşları içinde feryat etti. Bu sıra şehidin eşi ve 3 yaşındaki oğlu da tabutun başına gelerek gözyaşları döktü. Şehidin 3 yaşındaki oğlu, gözyaşları içinde, defalarca el sallayarak babasını uğurladı.

"TÜM TÜRKİYE ONUNLA GURUR DUYUYOR"

Şehidin kız kardeşi Fatma, tabut top arabasında taşındığı esnada, "Gurur duyuyoruz. Kanını yerde bırakmadan gitti. O, bu zamana kadar çokça kahramanca gitti yani. Onunla tüm Türkiye gurur duyuyor. Kanını da yerde bırakmadan hepsini de gebertti. O şekilde şehit oldu. Ayaktayız, gururluyuz" ifadelerini kullanarak kardeşini uğurladı.

Şehidin naaşı, Seyitgazi ilçesi Ayvalı köyünde defnedilecek.

Etiketler: şehit babası


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