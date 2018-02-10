Şehit pilotun eşine acı haber verildi

Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığından havalanan ATAK tipi helikopterin Afrin bölgesinde düşmesi sonucu Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman ve Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut şehit oldu. Şehit pilotlardan Üsteğmen Erdem Mut’un acı haberini, askeri yetkililer Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi'nde yaşayan eşi Gizem Mut'a verdi. Kırıkkale nüfusuna kayıtlı olan Mut’un, şehadet haberi ile yıkılan eşine sağlık ekipleri müdahale etti. Şehit pilotun oturduğu siteye Türk bayrakları asılırken, ailenin bugün Kırıkkale’ye gideceği öğrenildi.

Cahit Özçelik