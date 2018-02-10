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Şehit pilotun eşine acı haber verildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda bugün düşen ATAK helikopterinde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut'un (32) Malatya'da oturan eşine acı haber verildi.

Şehit pilotun eşine acı haber verildi

10 Şubat 2018 19:01
Şehit pilotun eşine acı haber verildi - Tıkla İzle

Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığından havalanan ATAK tipi helikopterin Afrin bölgesinde düşmesi sonucu Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman ve Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut şehit oldu. Şehit pilotlardan Üsteğmen Erdem Mut’un acı haberini, askeri yetkililer Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi'nde yaşayan eşi Gizem Mut'a verdi. Kırıkkale nüfusuna kayıtlı olan Mut’un, şehadet haberi ile yıkılan eşine sağlık ekipleri müdahale etti. Şehit pilotun oturduğu siteye Türk bayrakları asılırken, ailenin bugün Kırıkkale’ye gideceği öğrenildi. 

Cahit Özçelik

 

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