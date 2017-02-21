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Şekip Mosturoğlu’ndan Şikede Kumpas duruşması sonrası açıklama

Şikede kumpas iddialarına ilişkin davanın ardında açıklama yapan Şekip Mosturoğlu, dün Aziz Yıldırım’ın duruşma arasında gazetecilere konuşması üzerine, bir sanığın “Aziz Yıldırım hakkında, konuşmama tedbiri alınsın” şeklinde talepte bulunduğunu söyledi.

Şekip Mosturoğlundan Şikede Kumpas duruşması sonrası açıklama

21 Şubat 2017 17:58
Şekip Mosturoğlu’ndan Şikede Kumpas duruşması sonrası açıklama - Tıkla İzle

Futbolda şike soruşturmasında kumpas kurulduğu iddiasıyla 108 sanığın yargılandığı davanın bugünkü oturumun sona ermesinin ardından, davanın şikayetçilerinden avukat Şekip Mosturoğlu, kısa bir açıklama yaptı.

"Mahkeme Cuma günü karar verecek"

Silivri Ceza İnfaz Kurumu duruşma salonları önündeki alanda basın mensuplarına konuşan Mosturoğlu, bir gazetecinin, sanıklardan birinin Aziz Yıldırım’ın konuşmaması yönündeki talebine ilişkin soruyu, “Bugünkü duruşma bitti, iddianame okundu, yarın savunmalar başlayacak. Duruşmanın başında öyle bir şey oldu, ama mahkeme Cuma günü karar verecek. Takdir mahkemenin. Şu an sadece iddianame özetlendi. Esasa ilişkin bir işlem yapılmadı, anlatılacak bir şey yok o yüzden. Yarından sonra sorgular yapılıp, Cuma günü ara karar verilecek” ifadelerini kullandı. Sanıklardan bir tanesi, Dün duruşma arasında Aziz Yıldırım’ın gazetecilere yaptığı açıklama sonrası, bir sanığın başkan hakkında konuşmama tedbiri verilmesini istediğini kaydeden Mosturoğlu, “Bunun kararını heyete verecek “dedi.

Başak Akbulut - Mehmet Altunışık

 

Etiketler: Şekip Mosturoğlu, şikede kumpas


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