Şenol Güneş, Trabzon'da açılışa katıldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon Atatürk Alanında bulunan cafe restorant'ın açılışına katıldı. Güneş'le birlikte açılışı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay , Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu ile birlikte sanat, spor ve iş dünyasının yanı sıra davetliler katıldı.

Kurdele kesimi sırasında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendi şehrimde misafir olarak belki açmış olarak gözüküyorum ama tarihe dönüp baktığımızda bu tip yerlere şehrin ne kadar ihtiyacı olduğunu çocukluğumdan hatırladığını belirterek, "Gelişmişliğin getirdiği hadiselere baktığımızda bu tip mekanlar önemli. 60'lı yıllarda yurt dışına insan gönderen şehrimiz şimdi Avrupa'dan buraya muhteşem bir kafe açıyor. Şehrimize hayırlı olsun diyorum öncelikle. Bu tip yerlerin olması sadece kahve içmek için değil aynı zamanda birlikte olmak ve yeni dünyalar kurabilmek için ortak alanlardır. İnşallah sevgi ve saygı içinde bu mekanı kullanırız. Bu şehrin buna ihtiyacı var. Şehrimizin güzellikleri çok fazla. İnsanı da iyi. Yeter ki birlikte olarak o kavgaları kenara bırakalım. Burasıda buna bir vesile olacaktır. Trabzon'u dışarıya açmak lazım. İnşallah bu hem sporda olur hem ekonomide olur hemde diğer alanlarda olur" ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin - Necati Anıl Keskin

