Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz, basın mensupların açıklamalarda bulundu.

Önemli olan takımın kazanması olduğunu belirten Aziz, “Bu hafta da bizim için önemliydi. Rakiplerimiz puan kaybetti. Bu akşam iyi oynadığımızı düşünüyorum. Sahadan daha farklı da ayrılabilirdik. Maçı erken bitirebilirdik. Golleri erken bulamadık. Nitekim kazanmayı bildik. Bu maçtan üç puan çıkardığımız için mutluyuz. Önümüzdeki üç maçı da kazanıp devre arasına iyi bir şekilde girmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Karşılaşmada penaltı kurtaran deneyimli file bekçi Muslera hakkında da konuşan Serdar Aziz, “Muslera bizi bugün kurtardı. Gerçekten ona teşekkür ediyorum. Onun için zaten söylenecek fazla bir şey yok” ifadelerini kullandı.