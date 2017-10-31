Servis şoförüne silahlı saldırı anı kameralara yansıdı

Olay, saat 08.30 sıralarında Kağıthane Girne Caddesi Paşabahçe Sokak üzerinde meydana gelmişti.

İddiaya göre, aralarında husumet nedeniyle gerçekleşen silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde yolda ilerleyen servis aracının önüne geçen bir cipin sürücüsünün durduğu görülüyor. Cipten inen bir kişinin yavaşlayarak duran servise doğru yürüdüğü görülüyor. Sürücü camından elini içeri koyarak sürücüye ateş açan zanlının daha sonra yeniden cipe yöneldiği görülen görüntülerde saldır anında araçta bulunan kadın hostesin ise panikle araçtan inerek kaçtığı görülüyor.

Doğan Can Cesur