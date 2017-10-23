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Seyir halindeki araç alev alev yandı |Konya haberleri

Konya'da seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Seyir halindeki araç alev alev yandı |Konya haberleri

23 Ekim 2017 10:33
Seyir halindeki araç alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, saat 08.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Zafer Mahallesi Abdülreşit Caddesi üzerinde çıktı. İddiaya göre, cadde üzerinde şehir merkezi istikametine seyir halinde olan H.T'ye ait 42 FNE 259 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle, motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. O anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine, adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederek söndürdü. Araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 

İbrahim Yetkin
 

Etiketler: araç yangını

 

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