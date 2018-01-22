Sigara dumanı kavgası karakolda bitti

Edinilen bilgiye göre, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi poliklinikleri önünde H.K. isimli şahısın sigara dumanı H.A. isimli kişiyi rahatsız etti. H.A., H.K.’nın sigara dumanını suratına üflediğini ve durumdan rahatsız olduğunu ileri sürdü. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen asayiş ekipleri, sigara dumanı yüzünden çıkan kavgaya müdahale etti.

H.A.'nın, kendisini darp ettiğini iddia ettiği H.K.’dan şikayetçi olarak Cumhuriyet Polis Karakolu’nda ifade verdiği bildirildi.

Ergin Yıldız

