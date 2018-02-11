Diğer
Kategoriler

Sigara hırsızları kamerada !

Kütahya'da bir iş yerinden bin 500 liralık sigara ve tütün çalan hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı.

Sigara hırsızları kamerada !

11 Şubat 2018 22:08
Sigara hırsızları kamerada ! - Tıkla İzle

Cedit Mahallesi, Kıbrıs Caddesi üzerinde faaliyet gösteren İbrahim Ulu'ya ait iş yerinde, hırsızlık olayı meydana geldi. İş yerinin camını taşla kırarak içeri giren yüzlerini kaşkol, bere ve şapka ile gizleyen 2 kişi, sigara ve tütün malzemeleri çalarak kaçtı. Hırsızlık olayı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çaldıkları bin 500 TL'lik malzemeleri alıp kaçan hırsızlar, kısa sürede bölgeden uzaklaşarak izlerini kaybettirdi.

Komşularının haber vermesiyle iş yerine gelen İbrahim Ulu, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerasgüvenlikı kayıtlarını incelemeye alarak hırsızların yakalanması için soruşturma başlattı.

Yunus Daşdemir
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç