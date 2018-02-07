Diğer
Kategoriler

Silahlı banka soygunu kamerada | Kayseri’de banka soygunu

Kayseri’de bir banka şubesine maskeli ve silahla gelerek 68 bin TL’yi gasp eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen hırsızlık olayında şahsın bankayı borçları yüzünden soyduğu bildirildi.

Silahlı banka soygunu kamerada | Kayseride banka soygunu

07 Şubat 2018 14:49
Silahlı banka soygunu kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Bulvarı’nda bulunan bir banka şubesinde dün meydana gelen olayda, kar maskesi ile bankaya gelen soyguncunun bankada çalışan görevlileri elindeki silahla tehdit ederek 68 bin TL’yi aldı ve beyaz renkli bir araçla kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan araçla benzerlik gösteren Kayseri’de 200 aracı tespit etti. Soruşturma kapsamında olayın şüphelisinin E.K.K. (35) olduğu belirlendi. E.K.K., olayda kullandığı araç, üzerinde bulunan elbiseler ve olay kullandığı tabanca ve bankadan yapma ettiği 60 bin TL ile yakalandı.

Ayrıca, E.K.K.’nın 8 bin TL’yi de kiraladığı araç bedeli olarak verdiği ve başka harcamalar yaptığı öğrenildi. Borçları yüzünden banka soygunu gerçekleştirdiği bildirilen E.K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yaşanan soygunda saniye saniye bankada bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Ali Göç

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç