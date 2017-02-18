Diğer
Kategoriler

Silahlı gasp anı böyle görüntülendi

Adana'da girdikleri bir markette çalışanları silahla etkisiz hale getirerek 30 saniye içinde kasayı gasp edip kaçan 4 şüpheliden 2'si yakalandı. Gasp anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Silahlı gasp anı böyle görüntülendi

18 Şubat 2017 09:34
30 saniyede silahlı gasp - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, 15 Ocak günü Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 21.00 sıralarında yüzünü maske ile kapatan 1'i pompalı tüfekli, 1'i tabancalı 4 kişi, bir markete girip çalışanlar Oğuzhan Arıkan ile Tuğba Ceyhan'ı etkisiz hale getirdi. Kasadaki paraları almak isteyen şahıslar kasayı açamayınca içinde 325 lira olan kasayı alıp kaçtı. 

Gaspçılar yolda kendilerini bekleyen otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. 30 saniye süren gasp sırasında korkan market çalışanı Tuğba Ceyhan gözyaşlarına boğuldu. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 

Market çalışanlarının bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerasını inceleyerek şahıslardan ikisinin Hüseyin Ö. ile Umut Ege T. olduğunu belirledi. Evlerinde gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. 

Zanlıların bugün adliyeye sevk edilmesi beklenirken diğer şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: adana, silahlı gasp, soygun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!