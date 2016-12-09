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Silahlı soyguncu PTT'de hamile memuru da yaraladı

Bursa'da PTT Şubesi'nde silahla soygun yapan kişi, 7 aylık hamile memuru iterek yere düşürdü.

Silahlı soyguncu PTTde hamile memuru da yaraladı

09 Aralık 2016 08:53

 Her gün milyonlarca liralık işlem yapılan PTT şubelerinde güvenlikçi olmaması ise tepkiye sebep oldu. Türk Haber Sen Bursa Şube Başkanı Orhan Avcı, "Genel Müdürü bu konuyla ilgili dava etmiştim. PTT görevlileri öldürülüyor, büyük korku yaşıyor. Ancak güvenlik önlemi yok." dedi. 

Merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi'ndeki PTT şubesine gelen dün akşam mesai bitimine yakın saatte gelen 30-35 yaşlarındaki silahlı soyguncu, iki bayan memuru korkutup veznenin arkasına geçti. 11 bin lirayı kendi eliyle alan soyguncu kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak taksiyle kaçan zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı.
Türk Haber - Sen Bursa Şube Başkanı Orhan Avcı, PTT'de gereken önlemlerin alınmadığına vurgu yaparak, “PTT şubelerinde güvenlik görevlisi yok. Bu konuda birçok kez girişimde bulunmamıza rağmen sonuca ulaşamadık. Bursa genelinde 100'den fazla şube 30-40’a indirilebilirse hem güvenlikçi koyma hem de memur arkadaşlarımızın bir arada çalışmasını sağlamış oluruz” dedi. 

Soygun olaylarının merkez şubelerden çok bir ya da iki kişinin çalıştığı şubelerde yapıldığına dikkat çeken Avcı, şubelerin birleştirilmesi durumunda şubeler için yapılan masrafların da azalacağını ifade ederek, "Önceki yıllarda 2 şubede soygun esnasında çalışanların öldürülmesinden sonra PTT Genel Müdürü hakkında suç duyurusunda bulundum. Tedbir amaçlı kapanış saatleri 16.30’a alınmıştı. Genel müdür mahkemede bunun teminatını vermişti. Ancak daha sonra çıkan genelgelerle bu saat uygulaması değiştirildi” diye konuştu.

Çalışan memur hamileydi

Öte yandan soyguncunun 8 yıldır PTT'de çalışan 7 aylık hamile Özlem Y.'yi iterek düşmesine sebep olduğu ve büyük korku yaşattığı öğrenildi. 

Hamile memurun düşerek başını çarptığını anlatan Orhan Avcı, "Allah korusun çocuğunu kaybedebilirdi. Başmüdür vekil Hasan Olcay’a soruyorum. Sizin çocuğunuz nerede çalışıyor? Siz kendi çocuklarınıza aynı muameleyi yapıyor musunuz? Bu hamile bayan çocuğunu kaybedebilirdi. Şu anda psikolojik durumu nedir? Bundan sonraki psikolojik durumu ne olacaktır?” Türk Haber Sen olarak bu saldırıyı kınıyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyor memur arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.  

Samet Doğru
BURSA 


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