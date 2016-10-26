Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Sınır dışı edilmek istemeyen şahıs, Atatürk Havalimanı’nda bileklerini kesti

Sınır dışı edilmek istemeyen şahıs, Atatürk Havalimanı’nda bileklerini kesti

Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye sınır dışı edilmek üzere polis eşliğinde Atatürk Havalimanı’na getirilen şahıs, ülkesine gitmemek için bileklerini kesti.

Sınır dışı edilmek istemeyen şahıs, Atatürk Havalimanında bileklerini kesti

26 Ekim 2016 22:47

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı’ndaki İstanbul-Duşanbe uçağına polis eşliğinde getirilen Tacikistan uyruklu Dodzhonov Validzhon (25), Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye gitmemek için henüz belirlenemeyen bir cisimle bileklerini kesti. Durumu fark eden görevliler Validzhon’a ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı şahıs daha sonra ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen Validzhon tedavisinin tamamlanmasının ardından Tacikistan’a gönderilecek. 

Ferhat Yasak
 

Etiketler: sınır dışı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!