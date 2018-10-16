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Şırnak merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Şırnak merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Şırnak merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik Şırnak merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK'daki mahrem yapısına yönelik soruşturma çerçevesinde, Şırnak merkezli 12 ilde 21 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. FETÖ/PDY üyelerinin birbiriyle görüşmelerinde örgütsel irtibatlarını gizlemek ve görüşmelerinin dikkat çekmemesi amacıyla askeri personelin örgüt içerisinde Mahrem İmam olarak tabir edilen şahıslar tarafından ankesörlü/büfe telefonlarından yapılan ardışık arama ile birbirleriyle irtibat kurdukları tespit edilen şahıslardan 17'si yakalandı.
Şahıslardan 1 teğmenin Çorum'da, 1 astsubayın Diyarbakır'da, 8 astsubayın Ankara, 1 astsubay Mersin'de, 1 astsubay ve 1 uzman çavuşun Elazığ'da, 1 astsubay Van'da, 1 astsubay Muş'ta, 1 uzman çavuş Erzincan'da, 1 uzman çavuşun da Kütahya'da gözaltına alındığı öğrenildi.

4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Melih Yiğit
 

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