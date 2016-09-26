Olay, saat 11.00 sıralarında, yeni Şırnak-Van karayolu Şırnak Cezaevi yakınlarında, kentteki sokağa çıkma yasağı nedeniyle kurulan güvenlik noktasında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, bir grup PKK’lı terörist, burada görev yapan asker ve koruculara roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırdı. Saldırının ardından çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi gönderilirken, çatışmanın yaklaşık 6 saattir sürdüğü öğrenildi. Saldırı ve çatışmada, 6 güvenlik görevlisinin şehit olduğu, bölgede yaralıların olduğu da öğrenildi.

Melih Yiğit