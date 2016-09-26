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Şırnak’ta güvenlik noktasına saldırı: 6 şehit ve yaralılar var

Şırnak’ta bir grup PKK’lı terörist tarafından, güvenlik noktasına roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı ve ardından yaşanan çatışmada, ilk bilgilere göre, 6 güvenlik görevlisi şehit oldu.

Şırnakta güvenlik noktasına saldırı: 6 şehit ve yaralılar var

26 Eylül 2016 16:11

Olay, saat 11.00 sıralarında, yeni Şırnak-Van karayolu Şırnak Cezaevi yakınlarında, kentteki sokağa çıkma yasağı nedeniyle kurulan güvenlik noktasında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, bir grup PKK’lı terörist, burada görev yapan asker ve koruculara roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırdı. Saldırının ardından çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi gönderilirken, çatışmanın yaklaşık 6 saattir sürdüğü öğrenildi. Saldırı ve çatışmada, 6 güvenlik görevlisinin şehit olduğu, bölgede yaralıların olduğu da öğrenildi.

Melih Yiğit 

Etiketler: çatışma, Şırnak


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