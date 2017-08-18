Diğer
Kategoriler

Şişli’de Olaylı Gece: 1 Yaralı

Şişli’de bir araçtan inen eli silahlı kişiler, kaldırımda yürüyen Osman Kömürcü (27)’ye ateş açtı. Saldırıya uğrayarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kömürcü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Şişlide Olaylı Gece: 1 Yaralı

18 Ağustos 2017 07:42

Olay saat 01.00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre bir araçtan inen eli silahlı kişiler, kaldırımda yürüyen Osman Kömürcü (27)’ye ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucunda Kömürcü vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar sonucu kanlar içinde yere yığıldı. O sırada şüphelilerden bazıları geldiği araçla olay yerinden uzaklaşırken, bir şüpheli ise o sırada içinde 2 yolcu bulunan taksiye binmek istedi. Taksi şoförünün durmayarak yoluna devam etmesi üzerine şüpheli kişi taksiye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlar taksinin arka camına ve sol arka kapı kısmına isabet ederken, takside bulunanlar ise olayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sonrasında ağır yaralı olarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Osman Kömürcü’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek incelemede bulunurken, caddenin değişik yerlerinde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. 

Murat Solak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç