Şişli’de Olaylı Gece: 1 Yaralı

Olay saat 01.00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre bir araçtan inen eli silahlı kişiler, kaldırımda yürüyen Osman Kömürcü (27)’ye ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucunda Kömürcü vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar sonucu kanlar içinde yere yığıldı. O sırada şüphelilerden bazıları geldiği araçla olay yerinden uzaklaşırken, bir şüpheli ise o sırada içinde 2 yolcu bulunan taksiye binmek istedi. Taksi şoförünün durmayarak yoluna devam etmesi üzerine şüpheli kişi taksiye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlar taksinin arka camına ve sol arka kapı kısmına isabet ederken, takside bulunanlar ise olayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sonrasında ağır yaralı olarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Osman Kömürcü’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek incelemede bulunurken, caddenin değişik yerlerinde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Murat Solak