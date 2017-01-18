Edinilen bilgiye göre, Yüceyurt Mahallesi'nde yaşayan İ.Y. isimli şahsı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar şahsın ikametine gelerek 8 bin lira para, 40 gramlık 5 bin lira değerinde bileziği aldı. İnönü Mahallesi'nde yaşayan V.Y. isimli şahsı da aynı yöntemle arayan dolandırıcılar ikamete gelerek bin 995 lira para, altın zincir, kolye, küpe, 3 adet altın yüzük, 5 adet bilezik ve 3 adette burmalı bilezik aldı. Dolandırıldıklarını anlayan şahıslar durumu polis ekiplerine haber verdi. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri dolandırıcıların Şanlıurfa Viranşehir nüfusuna kayıtlı F.K. ve E.B. olduğunu tespit etti. Ekipler, dolandırıcıları kendilerine aracılık eden A.Ç. isimli şahısla beraber 34 SFM 60 plakalı otomobille Yenişehir Mahallesi Köy Garajları civarında yakaladı.

Ekipler tarafından şüphelilere ait araçta yapılan aramada 21 bin 400 lira para, 4 adet ince bilezik, 1 adet kalın bilezik, 2 çift altın küpe, 3 çift altın yüzük ele geçirildi. Şahıslardan F.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ise 8 bin 474 lira para, 1 adet altın zincir, E.B. isimli şahsın üzerinde ise bin 288 lira para, 1 adet altın bilezik, 1 adet alyans, A.Ç. isimli şahsın üzerinden de 2 bin 200 lira para ele geçirildi. Dolandırıcılara aracılık ettiği öne sürülen M.A. da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları ise sahiplerine teslim edildi.

Hakan Kaleli - Uğur Yiğit

