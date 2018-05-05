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Sokak kavgasında sandalyeler havada uçuştu

İzmir'de ters yöne giren otomobildeki şahısları uyaran gençler, bir süre sonra aynı kişilerin tekmeli yumruklu saldırısına uğradı. Sandalyelerin havada uçuştuğu büyük kavgada 2 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sokak kavgasında sandalyeler havada uçuştu

05 Mayıs 2018 20:27
Sokak kavgasında sandalyeler havada uçuştu - Tıkla İzle

Olay, dün gece Alsancak semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 4 kişi bulunan bir otomobil ters yöne girince, sokaktaki bir iş yeri önünde arkadaşları ile oturan Şükrü Barış tarafından uyarıldı. Barış'ın "Kardeşim ters yöne girmişsin. Geri git" uyarısına sinirlenen otomobildeki şahıslar, kısa bir süre sonra tekrar aynı sokağa gelerek arabadan indikleri gibi Şükrü Barış ve arkadaşlarına saldırdı. Neye uğradıklarını şaşıran Barış ve arkadaşları da saldırganlara karşılık vermeye başladı. Saldırıya uğrayan gençler arasında bir kızın sandalyelerle karşılık vermesi dikkat çekti. Karşılıklı tekme ve yumruklaşma dakikalarca devam etti. Saldırganlar, bir süre sonra yine geldikleri araçla uzaklaşarak izlerini kaybettirdi.

Yaşanan kavgada Şükrü Barış ve arkadaşı Gökhan Akderya çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu arada, çevrede toplanan vatandaşlar ihbardan sonra olay yerine geç gelen polis ekiplerine tepki gösterdi. Yaralı gençler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganların bulunması için arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Serdar Yılmaz
 

 

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