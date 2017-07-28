Sokaktaki vatandaşın 'Terim' yorumu

Fatih Terim'in Alaçatı'da kebapçı Selahattin Aydoğdu ile kavga etmesinin ardından kısa bir süre sonra Milli Takım'la yollarını ayırması gündemdeki tazeliğini korurken, sokaktaki vatandaşlar da yaşanan süreci değerlendirdi. Terim’in görevinden ayrılması ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabiri, sokaktaki vatandaşın nabzını tuttu. Birçok vatandaş, tecrübeli hocanın istifa etmediğini, TFF tarafından gönderildiğini iddia ederken, yaşanan bu durumun A Milli Takım'a fayda sağlayacağı görüşünde birleşti.

Vatandaşlar, milli takımın başına yine yerli bir hocanın gelmesini isterken, en çok ismi konuşulan ise Şenol Güneş oldu. Taraftarlar, Terim'in ise Galatasaray'ın başına geçeceği yorumlarında bulundular.

Bozhan Memiş - Bora Akyol