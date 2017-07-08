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Söke Sanayi Sitesinde patlama

Aydın’ın Söke ilçesi sanayi sitesinde vidanjör metan gazı sıkışması nedeniyle patladı. Bomba gibi yüksek sesle patlayan vidanjör, sanayi sitesinde heyecan dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Söke Sanayi Sitesinde patlama

08 Temmuz 2017 18:06
Söke Sanayi Sitesinde patlama - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre; olay saat 16.45 sıralarında Söke Sanayi Sitesi Çelikez Caddesi üzerinde meydana geldi. 59 VA 286 plakalı park halindeki vidanjörde Erol Sabahyıldızı isimli işçi kaynak yapıyordu. Kaynak yapıldığı sırada vidanjör bir anda patladı.

Gaz sıkışması nedeniyle patlayan vidanjörün depo kısmı parçalara ayrılırken, kaynak yapan usta Erol Sabahyıldızı şans eseri olayı yara almadan atlattı. Patlama sesinin sanayi sitesinin en uzak noktalarından dahi duyulduğu ifade edilirken, görgü tanıkları büyük bir patlama sesiyle birlikte kara bir dumanın da çıktığını ve bir anda ne yapacaklarını şaşırdıklarını söylediler.

Olay sonrasında şok halini uzun süre atlatamayan kaynak ustası Erol Sabahyıldızı ise; “Kaynak yaparken bir anda yüksek sesle patladı. Bende anlayamadım ne olduğunu. Patlamayla birlikte korku yaşadım” dedi. 

Levent Tuncer
 

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