Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CNN Türk yayınında Beşiktaş'ta meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta detaylı çalışılmış, planlanmış bir saldırının gerçekleştiğini söyleyen Kurtulmuş, "Doğrudan doğruya hedef polis teşkilatımızdır. Beleştepe denilen yükseltinin olduğu yerde bombalı araç patlıyor. Yüzlerce kilo bomba kullanılmış. En az 300-400 kiloluk patlayıcı kullanıldığı uzmanlar tarafında tahmin ediliyor. Büyük bir çukur açılmış ve araba yok ortada, paramparça olmuş. Maçka Parkı'nda da polis diğer şahsa dur dediği anda 4 polis ve sivil vatandaşımız şehit oluyor. Çok haince, alçakça bir saldırı" dedi.

Kurtulmuş, saldırıyı hangi terör örgütünün gerçekleştirdiği konusunda ise, "Oklar PKK'yı gösteriyor. Netleştiği takdirde bunlar kamuoyu ile paylaşılacak. Belli ki üzerinde planlanmış bir senaryo ama bu netleşince açıklaması yapılacak" ifadelerini kullandı.



