Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı minibüsün geçişi esnasında bölgede bulunan Sadi Mezarlığı duvarının olduğu yere önceden tuzaklanmış patlayıcı maddenin infilak ettirilmesi sonucu 4 polis memuru şehit olmuş, 1'i ağır 2 polis memuru ise yaralanmıştı. Saldırı sonrasında bölgede başlatılan operasyonlarda teröristlerle işbirliği yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınacak ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

Saldırı sonrasında olayla bağlantıları olan ve teröristlerle işbirliği yapanlara yönelik geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği bildirildi.

