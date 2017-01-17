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Son dakika! Oyuncu Mehmet Aslan gözaltına alındı!

Ünlü oyuncu Mehmet Aslan, Reina saldırısının ardından attığı tweetler nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Son dakika! Oyuncu Mehmet Aslan gözaltına alındı!

17 Ocak 2017 11:36

Bir dönem MHP’den milletvekili adayı olan oyuncu Mehmet Aslan, Ortaköy’de 39 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü saldırısının ardından attığı tweetle dikkat çekmişti.

Tweetleri incelemeye alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, Aslan hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenilen Aslan’ın bugün öğleden sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilerek ifade vermek üzere savcılığa çıkarılması bekleniyor.

Gazinocular Kralı olarak anılan Fahrettin Aslan’ın oğlu Mehmet Aslan'ın tepki çeken ve bir süre sonra sildiği iddia edilen tweeti ise şöyle; “Tayyip yatacak yerin yok bu Arap teröristleri doldurdun içimize Türkleri öldürttün”. 

Başak Akbulut
İSTANBUL (İHA) -


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